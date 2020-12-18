الأولمبياد الخاص ينظم دورة تدريبية للاعبين القادة في الصحة بمشاركة 12 دولة عربية

انطلقت أعمال الدورة التدريبية الأولى للاعبين القادة كممثلين الصحة للاولمبياد الخاص على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية الـ ZOOM ، وبذلك بمشاركة 12 دولة عربية هى الامارات ، الاردن ، سوريا ، مصر ، المغرب ، تونس ، الجزائر ، موريتانيا ، الكويت ، عمان ، البحرين . لبنان . ويمثل مصر ايه حسن شلتوت،نديم وليد إبراهيم ، ياسمين عبدالعزيز حسان ، عبد الرحمن عاطف طاهر ، سهيلة صلاح الدين عبد القادر محمد ،بسمة محمد اسماعيل ، ويبلغ عدد المشاركين فى تلك الدورة 69 لاعبا قائدا ممثل للصحة مع مرافقيهم (49 لاعب قائد – 20 مرافق).

وقد بدأت أولى محاضرات الدورة بورقة معلومات عن جائحة كورونا ألقاها الدكتور عبد الرحمن البرزي وهو استشاري في الطب الباطني والأمراض المعدية، وعضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية ،و الوطنية لمكافحة كوڤيد 19 بلبنان ، ثم تتحدث رانا الراعى عن النظافة الشخصية ، وحول المرونة النفسية تحدث دكتور ميسر سري الدين الحاصل على دكتوراه الفلسفة في علم النفس العميق.

ويشهد اليوم الثانى من أيام الدورة كلمة اللاعب القائد ممثل الصحة اللاعب القائد أحمد عنتر، ثم تتحدث أخصائية التغذية دينا شعيب عن التغذية والترطيب ، بعدها ورقه عمل حول تحديد هدف عملي القيادة العملية الدامجة نيبال فتوني مدير المبادرات بالأولمبياد الخاص الدولى ، ثم تتحدث عن البرنامج الصحي ليله الشناوي مدير البرامج الصحية بالأولمبياد الخاص الدولى .

وصرحت نهى جاب الله مدير برنامج اللاعبين القادة بأنه سيتم جمع التوصيات التى سوف تخرج من تلك الدورة من اجل رفعها للمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى حيث ستقوم الرئاسة الإقليمية تعميمها على مختلف برامج المنطقة ال23 ، والاتفاق على موعد المؤتمر الإقليمى الثانى .

12 دولة يمثلهم 49 لاعبا قائدا

ويمثل الإمارات فى هذه الدورة علي صميدة ،سيف القبيسي ،و سلمى السلمي ، ويمثل الكويت فى هذه الدورة سليمان خالد الناصر، إيمان سلمان الخالدي ، فرح باسم اسكندر ، حنين ناصر المسباح ، ناصر هاشم الهاشمي، ايات عبدالله الطليحي ،عبدالرحمن محمد دول ، ايناس كمال ، ويمثل البحرين فى هذه الدورة حسين عبدالرضا درويش ،سارة خليل ناس ،عايشة عيسى السبيعي ، محمد جواد محمد ، منير محمد شهاب، ويمثل لبنان أحمد عنتر ، عمر حسن كجك ، رجينا زاهي الصايغ ، فاطمة قعون ، حسين شرف الدين ، حسين حويلا ،اليسا حريق ، أمل مسعود مطر ، سماح الحوري ،فيكتوريا قعدان ، رزان البيومي ،رغد عكاوي ، إبراهيم يوسف ، خليل معنية ، رباح كنيعو ،

ويمثل سوريا فى هذه الدورة أماني زكار ، معاذ كريشان ، إلياس كبابة ،ويمثل الأردن إسراء مهند الخطيب ، رهف حسن ياسين ، سوسن سليمان منصور ، ملاك إبراهيم الرمحي،ويمثل المغرب أمين المخنتر ،محمد عباد عبد العالي ،صفوان بلاط ،لسعيد زيي ،محمد الفحلي بغداد ،عادل الحسين مجلا،ويمثل تونس أيمن الشابي ، محمد الياس التواتي ،رحمة باللطيف ، ويمثل عمان أحمد بن محمود بن أحمد الرزيقي،بشرى عباس صالح الكندي ، كميل بن حسن بن محمد جواد اللواتي ، عهود بنت خميس بن جمعة البهلولية

،ويمثل الجزائر أيوب بوزينا ، مهدي بن ناصر ،محمود حنيني ، نايت قاسي بوساد ، وادا سايحي ، عبدالله سليماني ، ويمثل موريتانيا ابوبكر معطلة ، سيدي محمدً ، محمد الطلبه ، محمد حومي ، شيخ نا نافع ، أعلي الشيخ ،.