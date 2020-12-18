سموحة في مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري اليوم

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة فريق سموحة في تمام الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز علي استاد الإسكندرية.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن قائمة المباراة التي تضم كلا من:-

عماد السيد، محمد صبحي، محمود رزق، داميون لوي، محمد عطوة، كريم يحيي، كريم الديب، السيد سالم، صبري رحيل، حسام عاشور، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، خالد الغندور، عمار حمدي، أحمد راشد، عبدالسميع، كريم ممدوح، ويليامز روماريو، رزاق سيسيه، خالد قمر.

كما أعلن أيضا أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة عن قائمة الفريق التي تأتي كالآتي:-

"الهاني سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود البدري، محمد أبو الحمد، محمد عبدالمنعم، شريف رضا، احمد حمص، محمود حليمو، محمد كناريا، علي غزال، محمد محسن ليلة، محمد نادي، رفيق كابو، عبدالكبير الوادي، حسام حسن، محمد طلعت، ديريك نسيبامبي"

ويذكر أن لقاء الأسبوع الأول في الدوري المصري الممتاز، واجه الاتحاد نادي براميدز وفاز عليه بهدفين لهدف، وواجه نادي سموحة نادي غزل المحلة وتعادل معه بهدف لكل فريق.