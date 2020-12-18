استعدادا للموسم الجديد.. ننشر لقاءات وقائمة طائرة الاتحاد السكندري

يقع فريق الكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري في المجموعة الرابعة لدوري الممتاز "أ" رجال المقرر انطلاقه اليوم الجمعة، مع كلا من سموحة وطنطا ودلفي و٦ اكتوبر والترسانة. وتأتي اللقاءات على النحو التالي:- لقاءات الدور الأول:- يواجه الاتحاد نادي الترسانه يوم الاثنين ٢١ ديسمبر علي صالة الاتحاد السكندري في الرابعة عصرا. ثم يأتي لقاء سكندري، حيث يواجه الاتحاد سموحة علي صالة نادي سموحة يوم ٢٥ ديسمبر في السادسة مساءا. ويواجه الاتحاد نادي ٦ أكتوبر في الرابعة عصرا يوم ٢٨ ديسمبر علي صالة الاتحاد السكندري. ثم يختتم الدور الاول بلقاء مع نادي دلفي علي صالة بايونيرز في السادسة مساءا يوم الجمعة ١ يناير. لقاءات الدور الثاني:- الاتحاد يواجه طنطا علي صالة الاتحاد السكندري يوم الاثنين ٤ يناير في الرابعة عصرا. ويواجه الاتحاد نادي الترسانة يوم الجمعة ٨ يناير علي صالة الترسانة في الرابعة عصرا. ثم يواجه الاتحاد نادي سموحة علي صالة نادي الاتحاد يوم الاثنين ١١ يناير في الرابعة عصرا. ويواجه الاتحاد نادي ٦ اكتوبر في الرابعة عصرا يوم الاثنين ١٥ يناير علي صالة ٦ اكتوبر. ثم يختتم الدوري بلقاء مع نادي دلفي علي صالة الاتحاد السكندري في السادسة مساءا. وتأتي قائمة الفريق على النحو التالي:- المدير الفني أحمد سمير. مدرب عمرو راشد. مدرب احمال هشام. اللاعبين هم:- خالد الفيومي، محمود منصور، عبدالهادي محمود، أحمد ماهر، عبدالله نصر، محمود رفعت، عمر صالح، محمود شحاته، أحمد رزق "ميدو"، محمود الباشا، كريم حسين، محمد شرف، محمد السيد، محمد حسن، محمد مصطفى "لعبه".

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