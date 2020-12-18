مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار الثاني له في مسابقة الدوري، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا. ويفتقد الأهلي خدمات مدربه الجنوب أفريقي بيستو موسيماني في مباراة اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا، بينما يغيب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة عن اللقاء لنفس السبب أيضا. قي المقابل يطمح غزل المحلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي تمنحه تدفعه قوية لتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة. ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز العاشر بنقطة وحيدة. تقام اليوم، الجمعة 18 - 12 - 2020 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الأهلي ضد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الممتاز. ويستعرض " دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: الدوري المصري: مصر المقاصة - إنبي، الثانية والنصف عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 1. الاتحاد السكندري - سموحة، الخامسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 2. الأهلي - غزل المحلة، السابعة والنصف مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1. الدوري الإسباني: أتلتيك بلباو - هويسكا، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3. الدوري الألماني: يونيون برلين - بوروسيا دورتموند، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3 الفرنسية. الدوري الإماراتي: اتحاد كلباء - الوحدة، الرابعة عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1. الفجيرة - شباب الأهلي دبي، الرابعة عصرا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2. النصر - العين، السابعة مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1. عجمان - خورفكان، السابعة مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

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