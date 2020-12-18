نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زميل صلاح.. ليفربول يستقر على بديل فينالدوم لضمه في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد تقرير صحفي إنجليزي، أن نادي ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وضع يديه عليى البديل المحتمل للهولندي جورجينو فينالدوم، نجم الفريق، تحسباً لرحيله في شهر يناير.

وينتهي عقد فينالدوم بنهاية الموسم الجاري، وقد يغادر الفريق في شهر يناير، إذا وافق على الانضمام إلى برشلونة.

ووفقاً لصحيفة "أكسبريس" البريطانية، فإن ليفربول مهتم بالبرتغالي ريناتو سانشيز، لاعب فريق ليل الفرنسي.

ويتمتع سانشيز (23 عامًا) بمستويات جيدة منذ ظهوره مع منتخب البرتغال في يورو 2016، والمساهمة في تحقيق اللقب، مما دفع بايرن ميونخ لضمه.

ولم يوفق ريناتو في أليانز آرينا ليقرر بايرن إعارته إلى سوانزي سيتي، قبل أن يعود إلى بايرن من جديد، ومنه إلى ليل.

وأشار التقرير، إلى أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، معجب بالمستويات التي يقدمها ريناتو مع ليل، وسيدفع إدارة ناديه للتعاقد مع اللاعب.

ومن المتوقع أن يوافق مسؤولو ليل على بيع ريناتو، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب فيروس كورونا.