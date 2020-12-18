إصابة إيفو جربيتش حارس أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد إصابة إيفو جربيتش حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكر نادي أتلتيكو مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة إيفو جربيتش بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيان أتلتيكو مدريد، أن الحارس لا يعاني من أي أعراض، وسيخضع للعزل الصحي.

ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة إلتشي، غدا، السبت، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق أتلتيكو مدريد للفوز على إلتشي في مباراة الغد، للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني.

كان أتلتيكو مدريد خسر أمام ريال بهدفين دون رد، السبت الماضي،على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من الليجا.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني وريال مدريد صاحي المركز الثالث.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.