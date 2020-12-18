وذكر نادي أتلتيكو مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة إيفو جربيتش بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف بيان أتلتيكو مدريد، أن الحارس لا يعاني من أي أعراض، وسيخضع للعزل الصحي.
ويستعد فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة إلتشي، غدا، السبت، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإسباني.
ويسعى فريق أتلتيكو مدريد للفوز على إلتشي في مباراة الغد، للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني.
كان أتلتيكو مدريد خسر أمام ريال بهدفين دون رد، السبت الماضي،على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من الليجا.
ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني وريال مدريد صاحي المركز الثالث.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة إيفو جربيتش حارس أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.