أنباء عن سلبية عينة أحد اللاعبين.. عصام عبدالفتاح: تزايد فرص إقامة مباراة مصر وتونس

قال عصام عبد الفتاح مسؤول التطوير بلجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن زون شمال افريقيا أن أنباء قوية تضمنت سلبية عينة مسحة كورونا الاستثنائية لاحد لاعبي منتخب الشباب المصابين.

وأكد عصام عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لصدى البلد : أن ممثلين عن منتخب الشباب وصلوا فى التو قادمين من أحد المختبرات الطبية المعتمدة فى تونس وأن هناك أنباء قوية تتضمن تحول عينة أحد لاعبي منتخب الشباب من إيجابية إلى سلبية.

استطرد: سلبية عينة مسحة كورونا لاحد لاعبي منتخب الشباب تعنى وصول العدد لى ١٥ ويكتمل النصاب القانوني للاعبي منتخب الشباب، وبالتالي لن يتم اعتبار شباب الفراعنة منسحبا فى مباراة تونس المقرر إقامتها اليوم الجمعة ضمن منافسات دورة شمال افريقيا للشباب المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

أشار إلى أن الجميع فى تونس ينتظر اعلان الكاف عن سلبية عينة أحد لاعبي منتخب الشباب من أجل إقامة مباراة مصر وتونس بشكل رسمي فى موعدها.

ويواجه منتخب مصر للشباب لكرة القدم مأزقا كبيرا وظروفا صعبة بعد اكتشاف إصابتين جديدتين بين صفوفه بفيروس كورونا قبل مواجهة تونس اليوم فى الجولة الثانية لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الافريقية فى موريتانيا.

الجدير بالذكر أن لإصابتان لـ محمود صابر وأحمد نبيل لتصل عدد الإصابات بصفوف المنتخب إلى ١٦ حالة بالإضافة الى المدير الفنى لتصبح مشكلة كبيرة للمنتخب قبل مباراة تونس اليوم لتشير الأمور إلى إمكانية الانسحاب مرة ثانية مثلما حدث فى المباراة الأولى أمام ليبيا لعدم توافر العدد القانونى لخوض المباراة وهو الذى يشترط وجود ١١ لاعبا أساسيا فى أرضية الملعب بالإضافة إلى ٤ لاعبين على دكة الاحتياط وهو الأمر الذى لا يتوافق مع الوضع الحالى للمنتخب حيث لا يتواجد سوى ١٤ لاعبا فقط رغم ضم لاعبين من مصر وهما مصطفى ميسى و احمد حسام.

وكانت الساعات والأيام الماضية قد شهدت أجواء صعبة خاصة بعد قرار ارسال طائرة خاصة لإحضار اللاعبين من تونس إلا ان اللاعبين وتمسكوا باستكمال البطولة رغم القرار الذى صدر بإرسال طائرة خاصة بعد الانسحاب من المباراة الأولى إلا أن القرار تجاوب مع إصرار وحماس اللاعبين على استكمال المنافسات بعد أن تم استقدام كل من أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسى لاعب سيراميكا كليوباترا من مصر ووصلا أمس الى تونس للانضمام الى صفوف الفريق لاستكمال العدد القانونى لخوض المباراة الثانية .