نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك عن الخطيب: "مش طبيعي أشوفه ومتصورش معاه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، على الهجوم الذي تعرض له أحمد حسام ميدو، بعدما نشر صورته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأكد هشام يكن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استغربت تمامًا من الهجوم الذي تعرض له ميدو بعد صورته مع الخطيب".

وأوضح: "الخطيب أسطورة كروية وأنا لو قابلته في أي مكان هتصور معاه وهو لو قابلني هيسلم عليا، ومش الطبيعي أن نجوم الكرة تشوف بعد وتتجاهل بعض".