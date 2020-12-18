نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يويفا" يقرر إلغاء بطولة أوروبا تحت 17 عاماً 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة، إلغاء بطولة أوروبا تحت 17 عاماً للرجال والسيدات والتي كانت مقررة في 2021 بسبب استمرار تأثيرات فيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وأضاف الاتحاد الأوربي للعبة في بيان: "بناء على متابعتنا المستمرة لتطورات الجائحة وبعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء وهم 55 اتحاداً.. قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء أو تأجيل بعض بطولات منتخبات الشباب المقررة في 2020-2021".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضاً إن بطولة أوروبا للرجال تحت 19 عاماً ستمضي قدماً وستقام في رومانيا في يوليو المقبل على أن تقام بطولة السيدات في روسيا البيضاء في يوليو حتى أغسطس .

وسبق للاتحاد الأوربي لكرة القدم تأجيل بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل بسبب الموقف الصحي حول العالم أيضاً.