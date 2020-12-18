نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لعام 2020 /2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن أعلن رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرية استاذ مازن مرزوق موعد بداية إنطلاق الدوري المصري لعام 2020 _2021 وهو يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الحالي، وتُعد تلك البطولة رقم 62، ويرجع عام 1948 هو تاريخ أول بطولة من بطولات الدوري المصري الممتاز، فهذه البطولة من أهم البطولات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعتبر النادي الأهلي هو البطل الأول في تلك البطولة لأنه حقق اللقب 42 مرة طيلة تاريخه الكروي وحصوله على اللقب لمدة خمس سنوات متواصله ويليه نادي الزمالك الذي حصل على اللقب مدة 12 مرة ثم نادي الأسماعيلي الذي يحتل الترتيب الثالث.

حصاد الأسبوع الأول من الدوري المصري 2020 “يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر حتى 14 ديسمبر”

فوز نادي أسوان على نادي انبي بهدف واحد مقابل لا شي

وتعادل فريق طلائع الجيش مع الجونة بإحراز كل فريق هدف واحد

فوز نادي سيراميكا بهدفين مقابل لا شيء لنادي الإنتاج الحربي

وتعادل كلا من الفريقين البنك الأهلى ووادي دجلة بهدف واحد لكل من الفريقين

بينما فوز نادي الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد لنادي بيراميدز

وفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل لا شيء لنادي المقاولون العرب

بينما حدث التعادل السلبي بين كلاً من الفريقين المصري البورسعيدي والاسماعيلي

وفوز نادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لنادي المقاصة

أما تعادل كل من نادي سموحة وغزل المحلة بهدف واحد لكل من الفريقين.

الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز

ويستمر مفاجأت الدوري المصري في التواصل، حيثُ أحتفظ نادي سيراميكا كليوباترا بالتفوق والصدارة في الدوري المصري لحصوله على 6 نقاط ويليه نادي أسوان الحاصل على نفس النقاط ويأتي نادي الزمالك الترتيب الثالث، بينما ظل نادي الأهلي في المركز الخامس لحصوله على ثلاث نقاط فقط من مباراة وحيدة أمام نادي الاتحاد السكندري،ولقد انتهت مباراة أمس الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي لكل من الفريقين بهدف واحد لكل من الفريقين .

وما يجب ذكره أن هناك 18 فريق يتنافس في مسابقة الدوري المصري الممتاز،ولقد أعلن السيد مرزوق أنه لا يوجد نية بتأجل أي مباراة من مباريات الدوري إلا في الحالات الطارئة مثل السيول أو الأمطار.