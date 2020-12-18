في انتظار قرار اللعب.. سلبية مسحة ثنائي منتخب الشباب قبل مواجهة تونس

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، سلبية مسحة ثنائي منتخب الشباب محمود صابر وأحمد نبيل كوكا، قبل مواجهة تونس المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في تمام الثالثة عصرا.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي " تويتر": مسحه سلبية جديدة لثنائي منتخب الشباب في انتظار وصول التقرير للسماح للمنتخب بلعب المباراة والتي من المقرر أن تقام في الثالثة بتوقيت القاهرة دعواتكم".

وكانت الساعات والأيام الماضية قد شهدت أجواء صعبة خاصة بعد قرار ارسال طائرة خاصة لإحضار اللاعبين من تونس إلا أن اللاعبين تمسكوا باستكمال البطولة رغم القرار الذى صدر بإرسال طائرة خاصة بعد الانسحاب من المباراة الأولى، إلا أن القرار تجاوب مع إصرار وحماس اللاعبين على استكمال المنافسات بعد أن تم استقدام كل من أحمد حسام مدافع الجونة ومصطفى ميسى لاعب سيراميكا كليوباترا من مصر ووصلا أمس الى تونس للانضمام الى صفوف الفريق لاستكمال العدد القانونى لخوض المباراة الثانية .