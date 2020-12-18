مفاجأة في اختيارات عبدالله السعيد للأفضل في العالم 2020

شهدت اختيارات عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز وقائد منتخب مصر بشأن الأفضل في العالم 2020، مفاجأة كبرى.

واختار عبدالله السعيد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في المركز الأول، وليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة في المركز الثاني، بينما كانت المفاجأة باختيار كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في المركز الثالث، على حساب كلا من روبرت ليفاندوفسكي وكريستيانو رونالدو، حسبما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".

وتوج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2020، وحل كريستيانو رونالدو في المركز الثاني، وليونيل ميسي في المركز الثالث.

وحل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في المركز السادس برصيد 26 نقطة، متفوقا على كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب المركز السابع بـ 19 نقطة، وزميله نيمار داسيلفا صاحب التاسع بـ 16 نقطة. وجاء ترتيب الترتيب النهائي للأفضل في العالم 2020 حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " كالتالي: 1- روبرت ليفاندوفسكي " 52 نقطة". 2- كريستيانو رونالدو " 38 نقطة". 3- ليونيل ميسي " 35 نقطة". 4- ساديو ماني " 29 نقطة". 5- كيفين دي بروين " 26 نقطة". 6- محمد صلاح " 25 نقطة". 7- كيليان مبابي " 19 نقطة". 8- تياجو ألكانتارا " 17 نقطة". 9- نيمار دا سيلفا " 16 نقطة". 10- فيرجيل فان دايك " 13 نقطة". 11- سيرجيو راموس " 7 نقاط".

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