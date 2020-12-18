أبو ريدة وراء خروج جمال علام.. قائمة المرشحين لترأس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

خرج جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق من قائمة المرشحين لترأس اللجنة الثلاثية المقرر أن تدير الجبلاية بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا".

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قرر الإطاحة بلجنة المحاسب عمرو الجنايني الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم.

يأتي خروج جمال علام من قائمة المرشحين لترأس اللجنة الثلاثية في الجبلاية نظرا لرغبته فى الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم ضمن قائمة المهندس هاني أبوريدة.

وكشفت مصادر ان ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية المصرية يعد احد العناصر المرشحة بقوة لعضوية اتحاد الكرة بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا اليوم بتعيين لجنة مؤقتة جديدة وإنهاء لجنة عمرو الجنايني.

وأوضحت المصادر إن ممدوح الششتاوى من العناصر الإدارية الناجحة فى اللجنة الأولمبية على مدار السنوات الماضية.

ونجح الششتاوى الذى يتواجد حاليا ضمن اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم لكرة اليد فى العديد من الملفات المهمة التى أسندت اليه خلال الفترات الماضية.

وأفادت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن مصطفى مراد فهمى السكرتير العام الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يعد أبرز المرشحين لترأس اللجنة الثلاثية للجبلاية.

وذكرت أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وضع سكرتير الكاف السابق ضمن قائمة المرشحين المميزة لترأس اللجنة الثلاثية للجبلاية نظرا لخبراته الإدارية الكبيرة إلى جانب تمتعه بكاريزما فى الوسط الرياضى وبين الأندية.

وكشفت مصادر مقربة من دائرة صنع القرار فى اتحاد الكرة أن فيفا بصدد إرسال خطاب لاتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة يخبره بإنهاء خدمات اللجنة المكلفة بإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى وتعيين لجنة ثلاثية جديدة بدلا منها لحين موعد إجراء الانتخابات واختيار الجمعية العمومية للجبلاية لمجلس إدارة منتخب جديد.

يأتى ترشيح جمال علام لترؤس اللجنة الثلاثية استنادا إلى خبرته الإدارية الكبيرة وسابق توليه مهام رئاسة الجبلاية وإلمامه بكافة الأزمات والملفات التي تحيط بها.

وعلم دوت الخليج أن سبب انقلاب فيفا على لجنة عمرو الجناينى التي تضم معه الدكتور جمال محمد على نائبا والدكتورة سحر عبد الحق عضوا هو مماطلتها في الدعوة لإجراء جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد فى أكثر من مناسبة سابقة .

وجاء قرار مجلس الوزراء بإرجاء انعقاد أى جمعيات عمومية لمدة 6 شهور خوفا من تداعيات فيروس كورونا ليجعل الجناينى يسارع بارسال خطاب للفيفا يؤكد عدم القدرة على إجراء انتخابات الجبلاية الأمر الذى منح فيفا الضوء الأخضر للإطاحة باللجنة التى بدأت خماسية قبل أن يتم تقليصها لثلاثية برحيل محمد فضل وأحمد عبدالله .