منتخب اليد يعود إلى القاهرة بعد وديتي البحرين

يعود مساء اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، عقب أداء مباراتين وديتين أمام نظيره البحريني في اطار استعدادات المنتخبين لبطولة العالم في نسختها ال27 للرجال لكرة اليد و التي تستضيفها مصر فى الفترة من 13 الى 31 يناير 2021.

وفاز منتخبنا الوطني على نظيره البحريني في أول الوديات بنتيجة 34 - 22، كما فاز منتخبنا في الودية الثانية بنتيجة 31 - 25.

ويخوض منتخبنا الوطني المونديال ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات “تشيلي – التشيك – السويد”، فيما يلعب المنتخب البحريني في المجموعة الرابعة مع منتخبات “الدنمارك – الكونغو الديمقراطية – الأرجنتين”.

الجدير بالذكر، أن منتخبنا قد شارك في هاتين الوديتين ب14 لاعبا فقط بسبب بعض الإصابات المفاجأة التي ضربت لاعبيه خلال معسكره المغلق وأربكت المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا قبل السفر إلى البحرين.