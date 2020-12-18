نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوافي وعاشور يقودان هجوم المقاصة أمام إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة إنبي، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: رجب عمران وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي

خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومروان حمدي وهشام محمد

الهجوم: باولن فوافي وصلاح عاشور

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وحسني فتحي وعماد فتحي وشميلس بيكلي وأسامة العزب وعلي المصري وعبدالله مجدي وأحمد متعب ومحمد عادل "أمو".