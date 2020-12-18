نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف اليوم الجمعة نادي أتلتيك بيلباو نظيره هويسكا فى افتتاح الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني .
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أتلتيك بيلباو.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإسباني كالتالي:
1 – ميكيل أويارزابال – سبعة أهداف.
2 – ياجو أسباس – سبعة أهداف.
3 – رودريجو مورينو – ستة أهداف.
4 – كريم بنزيما – ستة أهداف.
5 – لويس سواريز – خمسة أهداف.
6 – جواو فيليكس – خمسة أهداف
7 – كارلوس سولير – خمسة أهداف.
8- ليونيل ميسي – خمسة أهداف.
9 – باكو ألكاسير – خمسة أهداف.
10 – بورتو – أربعة أهداف.