نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة كيفين جونسون المدرب العام، على متابعة مباراة الزمالك ضد بيراميدز سبورت، بالدوري العام، من داخل معسكر الفريق المغلق.

وكان بيراميدز حقق تعادل أمام الزمالك، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي، لحساب الجولة الثانية.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن ردود فعل الجميع داخل المعسكر على تعادل الفريقين جاءت إيجابية.

وتابع: "جونسون حرص على استغلال متابعة اللاعبين للمباراة، وأكد عليهم عقب نهايتها ضرورة استغلال سقوط المنافسين المباشرين من أجل اعتلاء الصدارة مبكرًا".

ومن المنتظر أن يقود جونسون مهمة القيادة الفنية للفريق فى مواجهة غزل المحلة، حيث بيتسو موسيماني المدير الفني عن قيادة الفريق اليوم امام زعيم الثغر بعد إصابته بفيروس كورونا وعزله في أحد المستشفيات.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة في السابعة والنصف مساءً اليوم الجمعة على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام، لحساب الجولة الثانية من الدوري المصري.