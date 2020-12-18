سلبية مسحة محمود صابر تنقذ منتخب الشباب من الانسحاب أمام تونس

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" اعتبر منتخب مصر منسحبا أمام ليبيا في المباراة الماضية، بسبب عدم بلوغ الحد القانوني للاعبين المشاركين في المباراة، حيث بلغ عدد اللاعبين المتاحين 14 لاعبا.
وتشترط لائحة الكاف تواجد 11 لاعبا أساسيا في الملعب و4 لاعبين على الدكة، وهو ما يتوافر حاليا في منتخب مصر بعد سلبية محمود صابر وكوكا ليصبح عدد الفراعنة الجاهزين للمباراة 16 لاعبا.
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