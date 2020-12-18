تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تونس ببطولة شمال أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب، التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس المقرر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية،من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي: حراسة المرمى: حمزة علاء. خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد. خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي. الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف

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