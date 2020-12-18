وزير الرياضة يشهد سباق التحدي Tough Mudder بالمقطم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الجمعة، فعاليات سباق التحدي "تاف مادر "Tough Mudder المقام بالمقطم بمشاركة نحو 1200 مشارك النشء والشباب والفتيات من مصر وأبناء الجاليات الأجنبية تقدموا للمشاركة من خلال الموقع الإليكتروني المخصص للسباق.

ويقام سباق التحدي بمصر بالتعاون مع إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة في الفترة 18-19 ديسمبر الجاري على مسافة 5 كيلو موانع، وتتنوع السباقات ما بين الركض وقفز حواجز وغيرها من السباقات التنافسية.

وتفقد الوزير مراحل السباق الرياضية الترفيهية المختلفة قبل انطلاق الفعاليات برفقة منظمي ومنهم أيمن حقي مدير السباق ممثل مجموعة تراي فاكتوري، ويهدف إلى قياس درجات الصلابة والقوة البدنية والذهنية، والقدرة على التحمل.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي نهج الوزارة الهادف إلى التنوع في تنفيذ الفعاليات والأحداث التي تساهم في نشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة داخل المجتمع في ضوء تطبيق استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية الدولية على مدار العام والتي لها دور كبير في تنشيط السياحة.

وأكد دعم الوزارة لكل المبادرات والأفكار التي يبتكرها الشباب في شتى المجالات ومنها الرياضية، لافتًا إلى الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية خلال تنفيذ الأحداث الرياضية المختلفة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن سباق التحدي "تاف مادر "Tough Mudder هو سباق منتج إنجليزي، ويقام في أكثر من 30 دولة حول العالم، وثاني مرة يقام بقارة إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا، وثاني مرة علي مستوي منطقة الشرق الأوسط بعد دولة الإمارات، وشاركت وزارة الشباب والرياضة بفريق في منافسات التحدي ضم عددًا من العاملين بالوزارة، وإدارة السياحة الرياضية.