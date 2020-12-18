ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق غزل المحلة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويدخل الأهلي مواجهة غزل المحلة بطموح الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي، وللمرة الـ 43 في تاريخه، ويخوض المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط بعد تغلبه على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مشوار حصد بطولته المفضلة.
ويسعى الأهلي الليلة لتحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده على حساب غزل المحلة العائد للظهور في دوري الأضواء بعد فترة غياب.
ويتطلع الأهلي إلى مواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة بعد تتويجه بالثلاثية التاريخية، واستغلال المعنويات المرتفعة بهدف التربع على قمة جدول الدوري والابتعاد بها مبكرا عن أقرب ملاحقيه.
بينما يتطلع فريق غزل المحلة إلى تصحيح أوضاعه بعدما اكتفى باقتناص التعادل في الجولة الأولى من المسابقة أمام فريق سموحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يهنئ محمد الشناوي بعيد ميلاده الـ32 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.