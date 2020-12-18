لاعب الإسماعيلي يعتذر للجمهور

أعرب محمود عبدالعاطي دونجا لاعب ارتكاز الإسماعيلى، عن حزنه جراء فقدان فريقه نقطتين فى أعقاب التعادل مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل فريق خلال الأسبوع الثانى من عمر بطولة الدورى الممتاز. وأضاف :”أود أن أتقدم بإعتذار للجماهير التى نقدر مدى حزنها على النتيجة ، فنحن نسعى لتقديم الأفضل وتحسين النتائج لعودة الفريق بشكل تدريجي إلى مكانته والمنافسة على مقعد بالمربع الذهبى”. وبسؤاله عن مشاركته فى مركز قلب الدفاع أجاب ارتكاز المقاصة والزمالك سابقا :” لا توجد أى أزمة فى المشاركة بمركز قلب الدفاع ،فأننى أتطلع لخدمة فريقى فى أى مركز يحتاجنى ودائما ما أكون تحت أمر الجهاز الفنى”. وأختتم حديثه قائلا :”الجميع لديه هدف واضح وصريح هذا الموسم هو مصالحة الجماهير من خلال تحسين وضع الفريق فى جميع المسابقات التى يشارك بمنافستها”. الجدير بالذكر أن دونجا منذ انضمامه لصفوف الدراويش فى يناير من العام الماضى قد لعب 4308 دقيقة سجل خلالهم هدف واحد.

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