أزمة جديدة تهدد إقامة مباراة مصر وتونس

تسببت أزمة كبرى في تأجيل مباراة مصر وتونس ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة شمال أفريقيا، التي كان من المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وذكرت قناة تونس الوطنية، أن مسحة لاعب في منتخب الشباب جاءت إيجابية، وبالتالي يصبح منتخب مصر غير مؤهل لخوض المباراة.

وتشترط لائحة الكاف تواجد 11 لاعبا أساسيا في الملعب و4 لاعبين على الدكة لخوض أي مباراة في دورة شمال أفريقيا.