رفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة. وخلال 15 دقيقة سيعلن الكاف بشكل رسمي موقفه من إقامة المباراة أو إلغائه. ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعادها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15. ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقف الكاف من إقامة مباراة منتخب مصر وتونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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