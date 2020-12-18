الدوري المصري.. إنبي يتقدم على مصر المقاصة بهدف كريم طارق بالشوط الأول

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق انبي علي منافسه مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامه حاليا علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري .

جاء هدف فريق إنبي عن طريق كريم طارق في الدقيقة 11 من عمر اللقاء .

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة انبي علي استاد المقاولون العرب في ختام الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز

وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالي :

حراسة المرمى: محمود حمدى

الدفاع: رجب عمران وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي

خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومروان حمدي وهشام محمد

الهجوم: باولن فوافي وصلاح عاشور

ويدخل مصر المقاصة اللقاء بقيادة إيهاب جلال بدون نقاط بعد خسارته الجولة الافتتاحية امام الأهلي كذلك الحال بالنسبة لانبي بقيادة حلمي طولان حيث لا يمتلك الفريق البترولي أي نقطة بعد خسارته الجولة الاولي امام اسوان.

علي جانب اخر أعلن حلمي طولان تشكيل انبي كالتالي :

"محمود جاد، على فوزى، رامى صبرى، عبد الرحمن عامر، كريم طارق، محمد مرسى وحامد إسماعيل وهشام عادل ودينو بيتر وكريم فؤاد ومصطفى عادل".