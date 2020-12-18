سبب رفض إقامة مباراة منتخب مصر وتونس.. قناة تونسية توضح

كشفت القناة الأولى التونسية، سبب رفض إقامة مباراة منتخب مصر ونظيره تونس بـالجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا. وأوضحت القناة أن المسحة التى أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جاءت سلبية لـ 15 لاعبا إلا أن المسحة التى أجراها الاتحاد التونسي لكرة القدم أثبتت إصابة اللاعب حمزة علاء. وحسب شروط اتحاد شمال إفريقيا فإن المباراة يجب أن تقام بوجود 15 لاعبا وهو ما لا يتوفر في المباراة مما جعل احتمالية إلغائها قريبا للغاية. أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب، التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس المقرر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية،من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي: حراسة المرمى: حمزة علاء. خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد. خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي. الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف

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