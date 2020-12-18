يعقوب السعدي يعلن فوز الأهلي بجائزة جلوب سوكر.. شاهد

كشف الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، أن الأهلي حصد جائزة جلوب سوكر لنادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط.
وقال يعقوب السعدي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم: "جائزة جلوب سوكر" لنادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط وأفريقيا لنادي الأهلي المصري.
وأضاف: "دعوة محمود الخطيب رئيس النادي لحضور الاحتفالية العالمية بدبي يوم ٢٧ ديسمبر بمشاركة نجوم عالميين.. انتصارات الأهلي لا تتوقف.. من نهار إلى نهار ومن فرحة إلى انتصار".
وكان يعقوب السعدي قد أجري حوار قبل أيام مع محمود الخطيب رئيس الأهلي لاقي نجاحًا كبيرًا وشهد متابعة جماهيرية كبيرة.
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