رسميا .. الكاف يلغي مباراة منتخب مصر أمام تونس

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" الغاء مباراة منتخب مصر الشباب أمام نظيره التونسي ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة، شمال أفريقيا.

ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعادها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15.

ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

تسببت أزمة كبرى في تأجيل مباراة مصر وتونس ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة شمال أفريقيا، التي كان من المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وذكرت قناة تونس الوطنية، أن مسحة لاعب في منتخب الشباب جاءت إيجابية، وبالتالي يصبح منتخب مصر غير مؤهل لخوض المباراة.

وتشترط لائحة الكاف تواجد 11 لاعبا أساسيا في الملعب و4 لاعبين على الدكة لخوض أي مباراة في دورة شمال أفريقيا.