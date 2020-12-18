اللمة الحلوة.. بركات يظهر برفقة شوقي والحضري ووائل جمعة

شارك محمد بركات لاعب النادي الأهلي السابق، جمهوره عبر إنستجرام بصورة له مع محمد شوقي ومحمد بركات ووائل جمعة وعصام الحضري.

وعلق محمد بركات على الصورة التي جمعت بين لاعبي الأهلي السابقين قائلا " اللمة الحلوة".

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،فريق غزل المحلة في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد «الأهلي we السلام»، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مواجهة غزل المحلة بطموح الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم السادس على التوالي، وللمرة الـ 43 في تاريخه، ويخوض المباراة وفي رصيده ثلاث نقاط بعد تغلبه على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مشوار حصد بطولته المفضلة.

ويسعى الأهلي الليلة لتحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده على حساب غزل المحلة العائد للظهور في دوري الأضواء بعد فترة غياب.

ويتطلع الأهلي إلى مواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة بعد تتويجه بالثلاثية التاريخية، واستغلال المعنويات المرتفعة بهدف التربع على قمة جدول الدوري والابتعاد بها مبكرا عن أقرب ملاحقيه.

بينما يتطلع فريق غزل المحلة إلى تصحيح أوضاعه بعدما اكتفى باقتناص التعادل في الجولة الأولى من المسابقة أمام فريق سموحة.