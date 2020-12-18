نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم مونبيليه الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة مفاوضات المارد الأحمر مع الجنوب أفريقي كيجان دوللي لاعب فريق مونبلييه الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت وجود مفاوضات من مسئولي الأهلي مع كيجان دوللي، للتعاقد معه في يناير.

وقال المصدر إن اللاعب خارج حسابات الأهلي ولم يتم ترشيحه من الأساس، مؤكدا أن موسيماني لم يطلب التعاقد مع أي لاعب سوا الأوروجواياني سيرينو لاعب صن داونز.

وأضاف، أن السوري عمر السومة أصبح بعيدا عن الحسابات بسبب راتيه الكبير، ووالتر بواليا هو الأقرب للانضمام للأهلي حال فشل التعاقد مع سيرينو.

وتابع أن الأهلي كثّف مفاوضاته خلال الساعات الأخيرة مع صن داونز لحسم صفقة سيرينو، ويسارع الزمن لإنهاء الصفقة قبل مشاركة اللاعب مع فريقه في دور ال32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فريق غزل المحلة اليوم في إطار الجولة الثانية ببطولة الدوري العام، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب الأهلي we السلام.