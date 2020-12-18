نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 كلمات تزين احتفال الأهلي بـ"الشناوي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النادي الأهلي على تقديم التهنئة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، والذي يحتفل بعيد ميلاده الثاني والثلاثين اليوم الجمعة.

وكتب النادي الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي :"حارس عملاق .. قائد .. الأفضل في القارة".

وأضاف :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد حارسنا محمد الشناوي، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.