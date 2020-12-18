نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الإسماعيلي: لدينا هدف واضح.. وأعتذر للجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر محمود دونجا لاعب الإسماعيلي عن حزنه لفقدان فريقه نقطتين فى أعقاب التعادل مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل فريق لحساب الأسبوع الثانى من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وأضاف في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: ”أود أن أتقدم بإعتذار للجماهير التى نقدر مدى حزنها على النتيجة ، فنحن نسعى لتقديم الأفضل وتحسين النتائج لعودة الفريق بشكل تدريجي إلى مكانته والمنافسة على مقعد بالمربع الذهبى”.

وبسؤاله عن مشاركته فى مركز قلب الدفاع أجاب ارتكاز المقاصة والزمالك سابقا :” لا توجد أى أزمة فى المشاركة بمركز قلب الدفاع ،فأننى أتطلع لخدمة فريقى فى أى مركز يحتاجنى ودائما ما أكون تحت أمر الجهاز الفنى”.

واختتم حديثه قائلا :”الجميع لديه هدف واضح وصريح هذا الموسم هو مصالحة الجماهير من خلال تحسين وضع الفريق فى جميع المسابقات التى يشارك بمنافستها”.