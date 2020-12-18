يلعبون نهائي كأس عالم.. كلوب يعلق على طريقة أداء منافسي ليفربول

وأشاد كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، بقوة كريستال بالاس، خاصة مع امتلاكهم نجوما رائعين؛ أمثال "زاها، بنتيكي، آيو وباتشاوي".
وعن غياب ساخو، نجم كريستال بالاس، عن المباراة، شدد المدير الفني الألماني، على أن المنافس، يقدم مستوى مدهشا، في العام الحالي، يثبت أنهم لا يتأثرون بغياب أي لاعب.
وعلق يورجن كلوب، على الغياب المتكرر لنجمه الإسباني تياجو ألكانتار؛ بالقول: "بدأنا بالفعل نختلق بعض الدعابات حول هذا الأمر، بأنه كان علينا التعاقد معه في يناير، وليس الصيف الماضي".
وفي النهاية، وصف كلوب، مباريات فريقه، خارج الأنفيلد ، بالصعبة، نظرًا لطريقة لعب المنافسين والتي تبدو وكأنهم يلعبون في نهائي كأس العالم؛ على حد قوله.
وانفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة، بعد فوزه على نظيره توتنهام هوتسبير، في الجولة 13 من عمر المسابقة، يوم الأربعاء الماضي، بهدفين مقابل واحد.
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