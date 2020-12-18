العقوبة الأكبر.. خصم 18 نقطة من رصيد الوحدة في الدوري السعودي

وقررت لجنة الانضباط خصم 3 نقاط على كل قرار لم ينفذه الوحدة، ليتم خصم 18 نقطة من رصيده في بطولة الدوري السعودي رسميًا.
كما قررت لجنة الانضباط خصم 3 نقاط من فريق الرائد لعدم تنفيذه قرارًا من غرفة فض المنازعات.
وبذلك يتراجع فريق الوحدة للمركز الأخير في بطولة الدوري السعودي بـ -9 من النقاط.
ويتواجد في الجهاز الفني لفريق الوحدة، المصري محمود سليم محلل الأداء في النادي.
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