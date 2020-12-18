العقوبة الأكبر.. خصم 18 نقطة من رصيد الوحدة في الدوري السعودي

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، خصم 18 نقطة من نادي الوحدة، وذلك لامتناعه عن تنفيذ 5 قرارات من غرفة فض المنازعات.

وقررت لجنة الانضباط خصم 3 نقاط على كل قرار لم ينفذه الوحدة، ليتم خصم 18 نقطة من رصيده في بطولة الدوري السعودي رسميًا.

كما قررت لجنة الانضباط خصم 3 نقاط من فريق الرائد لعدم تنفيذه قرارًا من غرفة فض المنازعات.

وبذلك يتراجع فريق الوحدة للمركز الأخير في بطولة الدوري السعودي بـ -9 من النقاط.

ويتواجد في الجهاز الفني لفريق الوحدة، المصري محمود سليم محلل الأداء في النادي.