برشلونة يضحي بنجمه من أجل التعاقد مع مدافع مان سيتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما قرر كارليس توسكيتس، رئيس برشلونة المؤقت، عرض نجم الفريق للبيع، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال يناير المقبل.

ويعيش برشلونة الإسباني، فترة صعبة منذ بداية الموسم الجاري، في ظل تراجع النتائج مع كومان، على مستوي بطولة دوري أبطال أوروبا والليجا، حيث استطاع جمع 20 نقطة فقط من أصل 12 مباراة ، ويتواجد في المركز الخامس من ترتيب الجدول.

وأكدت شبكة "diario Ara" الإسبانية: " أن رئيس برشلونة المؤقت، قرر عرض البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب الفريق، للبيع خلال قترة انتقالات يناير المقبل.

وقالت الشبكة، "تأتي رغبة إدارة الكامب نو في بيع البرازيلي، من أجل تمويل بعض الصفقات الأخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأضافت "هدف برشلونة هو الاستفادة من اللاعب ماليًا، خاصة بعد تراجع نتائجه خلال الفترة الأخيرة".

وذكرت التقارير، أن إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، هدف برشلونة المؤكد خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وتسعى الإدارة بتوفير الأموال من أجل حسم الصفقة.

وعاد البرازيلي كوتينيو، لصفوف الفريق في الصيف الماضي، بعد انتهاء إعارته مع فريق بايرن ميونيخ، بناء على طلب المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني.

ونجح اللاعب كوتينيو في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين في 11 مباراة مع برشلونة بكل البطولات على مدار هذا الموسم.