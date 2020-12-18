اتحاد الكرة يحتج على قرار إلغاء مباراة مصر وتونس

أعلن جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب مصر للشباب، أن اتحاد الكرة سيتقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على إلغاء مباراة تونس، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الجمعة في تمام الثالثة عصرا، على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة شمال أفريقيا.

وقال جمال محمد علي في تصريحات لقناة تونس الوطنية: "مسحة الكاف أثبتت سلبية 15 لاعبا في صفوف منتخب مصر، لكننا فوجئنا بتأجيل نزول المنتخب إلى أرض الملعب بداعي إصابة لاعب لدينا بفيروس كورونا، وعدم اكتمال العدد القانوني لخوض اللقاء".

وقال جمال محمد علي: "موقفنا سليم، وسوف نتقدم باحتجاج إلى الكاف ضد قرار إلغاء المباراة".

كان الكاف أعلن منذ قليل إلغاء مباراة مصر وتونس، واحتساب منتخب مصر خاسرا بنتيجة 3 - 0، بسبب عدام اكتمال العدد القانوني لخوض المباراة.

ويشترط اتحاد شمال إفريقيا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.