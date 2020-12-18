مصدر بالزمالك يكشف تطورات أزمة أتشامبونج

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات الموقف فيما يتعلق بالغاني أتشامبونج مهاجم الفريق الأول السابق لكرة القدم.
وحصل أتشامبونج على حكم ضد الزمالك في الساعات الماضية بسبب فسخ العقد من طرف واحد وعدم حصوله على باقي مستحقاته.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك أصبح لديها حل واحد وهو اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية وتقديم ما يثبت أن غياب محامي النادي عن جلسة محكمة الكاس جاء لظروف قهرية.
وأكد المصدر أن الزمالك حرص علي فتح خط مفاوضات آخر مع اللاعب لحل الأمر بشكل ودي.
يأتي هذا من أجل إقناع الاعب بالتنازل عن الشكوى مع جدولة باقي مستحقاته المالية لدى النادي.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جازيللي التشادي في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.
وتعادل الزمالك أمس مع بيراميدز بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري.
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