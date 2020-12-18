جمال محمد علي يكشف تفاصيل إلغاء مباراة مصر وتونس

كشف جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب مصر سبب إلغاء المباراة أمام نظيره تونس في بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس.

وأوضح جمال محمد علي أن سبب إلغاء المباراة هو تأخر ورق أحمد نبيل كوكا لاعب المنتخب الوطني الذي يثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد ليكمل القائمة المكونة من 15 لاعبا.

وأكمل: الاتحاد التونسي مارس علينا الضغوط ليحاول إثبات أن اللاعب مصاب بفيروس كورونا المستجد ويخل بقائمة المباراة مما يجعل المنتخب منسحبا.

وأضاف جمال أنه سيطالب بفتح تحقيق حول إلغاء المباراة.

تسببت أزمة كبرى في تأجيل مباراة مصر وتونس ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة شمال أفريقيا، التي كان من المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وذكرت قناة تونس الوطنية، أن مسحة لاعب في منتخب الشباب جاءت إيجابية، وبالتالي يصبح منتخب مصر غير مؤهل لخوض المباراة.

وتشترط لائحة الكاف تواجد 11 لاعبا أساسيا في الملعب و4 لاعبين على الدكة لخوض أي مباراة في دورة شمال أفريقيا.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب، التشكيل الذي كان سيخوض مباراة تونس المقرر التى الغيت بالجولة الثانية،من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد.

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف