حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة سموحة

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة سموحة اليوم في إطار منافسات الأسبوع الثاني لمسابقة الدورى الممتاز.

وضمت تشكيلة الاتحاد السكندري كل من محمد صبحي ، محمود رزق، داميون لوى، كريم يحيي، السيد سالم، مروان عطية ، احمد نبيل مانجا، كريم ممدوح، رزاق سيسيه، عمار حمدى، خالد قمر.

بينما ضمت مقاعد البدلاء كلا من عماد السيد، محمد عطوة، حسام عاشور، صبرى رحيل، روماريو، خالد الغندور، كريم الديب، احمد راشد، عبد السميع