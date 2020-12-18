الزمالك يستقبل وفدا إعلاميا من البحرين .. صور

‏استقبل اللواء عماد عبدالعزيز عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وأمين الصندوق، الإعلامي البحريني ناصر محمد ناصر والإعلامي البحريني محمد إسماعيل عضو الاتحاد الخليجي للصحافة الرياضية في مقر النادي في حضور عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية للنادي ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة.

وقام عبد العزيز بتسليم الوفد الإعلامي البحريني ميدالية ودرع نادي الزمالك على هامش تواجدهم في مقر النادي، مؤكدًا على ترحيبه الكامل بجميع الإعلاميين والأخوة والأشقاء العرب في بلدهم الثاني مصر وناديهم الزمالك.

ومن جانبه أكد الإعلامي ناصر محمد ناصر على سعادته الكبيرة بتواجده داخل مقر نادي الزمالك اليوم، حيث أشاد بحسن الضيافة والاستقبال من اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

ويرتبط الإعلامي ناصر محمد ناصر بعلاقات طيبة بنادي الزمالك منذ عام 1968، حيث كان على تواصل مستمر مع مجالس الإدارات المتعاقبة على النادي بسبب حبه وتشجيعه لنادي الزمالك.‏