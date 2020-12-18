بشرى سارة لجماهير ميلان بشأن عودة إبراهيموفيتش

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اقتراب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق أي سي ميلان الإيطالي من العودة للمشاركة بعد التعافي من الإصابة التي تعرض إليها مؤخرًا.

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة عضلية على مستوى الركبة، خلال مواجهة نابولي بالجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، والتي فاز بها ميلان بثلاثة أهداف لواحد.

ووفقًا لما ذكرته "فوتبول إيطالي": "أن إبراهيموفيتش، عاد صباح اليوم، إلى التدريبات الجماعية، لأول مرة عقب مباراة ميلان الأخيرة ضد جنوى".

وأضافت: "القرار النهائي بشأن استعداد إبراهيموفيتش ضد ساسولو سيتم اتخاذه صباح الغد".

واختتمت: "أن المدافع الدنماركي سيمون كايير، لا يزال لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة العضلية التي تعرض لها ضد سيلتيك، لذا يواصل أداء تدريبات فردية فقط، وسيغيب عن المباراة المقبلة".

ويعيش السويدي صاحب الـ39 فترة رائعة مع فريق ميلان في النادي الإيطالي، حيث سجل 10 هدفًا هذا الموسم تاركًا فريقه في قمة ترتيب المسابقة.