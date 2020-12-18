الإسماعيلي يفقد أهم نجومه أمام الجونة بـالدوري

تأكد غياب عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى عن مواجهة الجونة المقرر لها الأثنين المقبل فى ثالث جولات مسابقة الدورى المحلى.

وكشفت الأشعة تعرض اللاعب لتمزق فى العضلة الأمامية ويحتاج لفترة راحة لاتقل عن أسبوعين قبل العودة للتدريبات.

وتعادل الإسماعيلى أمس مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل منهما والتى على إثرها تعرض جناح الفريق بجانب عماد حمدى للاصابة.

وحصد الإسماعيلي نقطتين من أول جولتين في الدوري المصري، بعد أن كان قد تعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا ثم تعادل مع الإنتاج.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة يوم الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.



