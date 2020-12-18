الرياضة

أفضل هدف.. الاتحاد الأفريقي يعلن منافسة بين أفشة وشيكابالا في نهائي القرن

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كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" عن جائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا ويتنافس مجدي "أفشة" لاعب الأهلي ومحمود شيكابالا لاعب الزمالك للحصول على الجائزة. 

ويدخل هدف محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، الذي سجله في شباك الزمالك ليحسم لقب بطولة للمارد الاحمر في صراع امام هدف شيكابالا الصاروخي في مرمي الاهلي في نهائي القرن الأفريقي . 

وفي وقت سابق أكد قفشة أن نتيجة مباراة الزمالك كانت بتوفيق من الله واصفًا ما حدث بأنه لحظة تاريخية، قائلًا: "لحظة تاريخية في حياتي مش هتكرر".

وروى في لقاء  خاص  عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" كواليس هدفه في التوقيت القاتل قائلًا: "لعبة هدف المباراة بنهائي أبطال أفريقيا بتدرب عليها دايما.. وقبل ما اشوط كورة هدف المباراة قولت يا رب".

وواصل: "كنت حاسس أني هجيب جول فى المباراة.. كنت بصلي طول اليوم وبدعي".

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‏وقال قفشة عن رؤية والدته لابوتريكة في المنام: "أمي حلمت قبل المباراة بمحمد أبوتريكة وصحيت على اذان الفجر.. وقالتلي هتجيب جول وهي كانت نايمة ومش عاملة حسابها إنها هتصلي الفجر ولم تخبرني إلا بعد إنتهاء المباراة.. أبو تريكة هو مثلي الاعلى وأنا بعشقه  ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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