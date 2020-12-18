خاص | عصام الحضري يشتري ناديا إماراتيا

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: "إن عصام الحضري اشترى النادي منذ فترة، وتولى رئاسة هذا النادي منذ بداية الموسم الجاري، ويسعى إلى صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الإماراتي".
وفاز نادي ليوا اف سي برئاسة عصام الحضري على نظيره فرسان هيسبانيا والذي يرأسه النجم الإسباني ميشيل سلجادو، بنتيجة 1-0 ، محققًا أول 3 نقاط في تاريخ النادي.
وكان اقترب عصام الحضري من تولي تدريب حراس مرمى نادي النجم الساحلي التونسي، بعدما اتفق مع مسؤوليه على كافة بنود التعاقد، ويتبقى له توقيع العقود، حيث سيوقع على العقود عند مجيء النادي التونسي إلى مصر يوم 20 ديسمبر الجاري لملاقاة نادي المقاولون العرب في دور الـ32 من الكونفيدرالية الإفريقية.
وتعد هذه التجربة هي أول تجربة للحارس الدولي عصام الحضري بعد إعلان اعتزاله الشهر الماضي، بعدما فشلت الأندية الصاعدة في إقناعه من الإنضمام إلى أحد منهما.
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