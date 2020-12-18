حسام حسن يقود هجوم سموحة أمام الاتحاد السكندري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندري، المقرر اقامتها بعد قليل على ستاد الاسكندرية، في الاسبوع الثاني للدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسه المرمي :الهاني سليمان

خط الدفاع :أحمد جمال. رجب نبيل، اطهر الطاهر، محمد عبد المنعم

خط الوسط :محمد متولي كناريا، علي غزال، حليمو، عبد الكبير الوادي، رفيق كابو.

خط الهجوم :حسام حسن.