إنبي يفوز على مصر المقاصة بهدف كريم طارق

حقق فريق إنبي الفوز على منافسه مصر المقاصة بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري .

جاء هدف فريق إنبي عن طريق كريم طارق في الدقيقة 11 من عمر اللقاء .

وكان إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة بدأ اللقاء بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: محمود حمدى

الدفاع: رجب عمران وأحمد مودي وعاصم سعيد وعصام صبحي

خط الوسط: مصطفى شبيطة وأحمد صبيحة ومروان حمدي وهشام محمد

الهجوم: باولن فوافي وصلاح عاشور

علي جانب آخر أعلن حلمي طولان تشكيل انبي كالتالي :

"محمود جاد، على فوزى، رامى صبرى، عبد الرحمن عامر، كريم طارق، محمد مرسى وحامد إسماعيل وهشام عادل ودينو بيتر وكريم فؤاد ومصطفى عادل".

بهذه النتيجة يحتل فريق انبي المركز السابع في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 3 نقاط بينما يظل مصر المقاصة في المركز الأخير برصيد خالي من النقاط .