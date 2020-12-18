بعد إلغاء مباراة تونس.. الكاف يعتبر منتخب مصر خاسرا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء مباراة منتخب مصر الشباب أمام نظيره التونسي ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة، شمال أفريقيا.

ويعتبر منتخب مصر خاسرا بثلاثة أهداف أمام تونس.

ورفضت اللجنة الطبية باتحاد شمال إفريقيا، والمكلفة بالإشراف على بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليا بتونس، إقامة مباراة مصر وتونس، بسبب عدم اكتمال قائمة صغار الفراعنة.

ورفضت اللجنة إقامة المباراة بعد استبعادها أحمد نبيل كوكا، ليصبح عدد القائمة 14 لاعبا بدلا من 15.

ويشترط اتحاد شمال إفريقيا أن تضم قائمة المباراة 15 لاعبا لتعتمد النتيجة لصالح تونس بالانسحاب.

تسببت أزمة كبرى في تأجيل مباراة مصر وتونس ضمن منافسات الجولة الثانية من دورة شمال أفريقيا، التي كان من المقرر إقامتها في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وذكرت قناة تونس الوطنية، أن مسحة لاعب في منتخب الشباب جاءت إيجابية، وبالتالي يصبح منتخب مصر غير مؤهل لخوض المباراة.

وتشترط لائحة الكاف تواجد 11 لاعبا أساسيا في الملعب و4 لاعبين على الدكة لخوض أي مباراة في دورة شمال أفريقيا.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب، التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس المقرر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية،من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل المنتخب على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد.

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرح - يوسف حسن - أحمد شريف