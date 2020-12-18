الرياضة

إصابة نجلة موسيماني بفيروس كورونا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة نجلة موسيماني بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيبت  ليلنتلي خومويتيسلي نجلة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وتعرض موسيماني للإصابة بكورونا وزوجته خلال الأيام الماضية، وتم نقله إلى المستشفى للخضوع للبروتوكول العلاجي.

وخضعت ليلنتلي للعزل بأحد مستشفيات القاهرة بعد تأكد إصالبتها بكورونا، وذالك للرعاية الكاملة والعودة سريعا لحالتها الطبيعية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اليوم مع فريق غزل المحلة في ثاني جولات الدوري العام، في المباراة التي ستقام بينهما على ملعبل الأهلي we السلام.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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