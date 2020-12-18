نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على جديد مفاوضات الزمالك لتجديد عقد ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مسؤولي نادي الزمالك، موعد المفاوضات مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل تجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، إنه سوف يجتمع مع مهند عون، وكيل أعمال فرجاني ساسي يوم الأحد المقبل، من أجل مناقشة تجديد عقده اللاعب.

وأكد أشرف قاسم، أن فرجاني ساسي أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل القلعة البيضاء، ويريد الزمالك الحفاظ على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويسعى نادي الزمالك لتجديد عقد ساسي لمدة موسمين إضافيين، ويرحب الدولي التونسي بالاستمرار بصفوف القلعة البيضاء.