نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب المدينة يسحق التجارة برباعية فى إولى مباريات دورى الناشئين بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مركز شباب المدينة مواليد 2006 فوزا كبير على نادى التجارة بنتيجة اربع أهداف مقابل هدف، في افتتاح دوري الناشئين بمنطقة السويس لكرة القدم.



واحرز أهداف المدينة كلا من : محمود شريف "هدفين"، و يوسف حسن "هدف"، وعمرو سمير "هدف".



وحيث خاض المدينة بتشكيل مكون من: أحمد محمد، عمر علي، يوسف بطوط، عبدالرحمن حسن، يوسف حسن، زياد قطب، محمدالشربيني، أحمد هيثم، محمود شريف و محمد مصطفي، عمرو سمير.



وبهذا الفوز يحصد شباب المدينة على اول ثلاث نقاط، ويقود الفريق جهاز فنى مكون من: صابر مصطفي مدير فنى ، محمد فيجو مدرب عام ، محمد جمال مدرب حراس مرمى ، سيد خليل مدير إداري، سيد صابر إداري.